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Шавло: c Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
Шавло: c Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты
  • Gettyimages.ru

«Не считаю, что поражение в матче с грозненцами выбило «Спартак» из гонки преследования. Отрыв от ближайших конкурентов — всего пара очков. Но с Абаскаля пора спрашивать конкретные результаты, и дать ему понять, что нужно вырывать победы в таких матчах, как с «Ахматом». Так дальше не может продолжаться. Команда по-прежнему не имеет стабильности в результатах, а некоторые футболисты, которых купили за хорошие деньги, сидят на лавке и не показывают свой уровень», — сказал он RT.

Ранее Шавло заявил, что Бериша заслуживал более жёсткого наказания в матче со «Спартаком».

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