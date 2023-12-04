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Шавло: Бериша заслуживал более жёсткого наказания в матче со «Спартаком»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Шавло: Бериша заслуживал более жёсткого наказания в матче со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

«Наверное, главный судья матча принял решение удалить Гильермо Абаскаля после подсказки со стороны резервного арбитра. Однако сам факт того, что Бериша оказался в границах технической зоны наставника «Спартака», является нарушением. К футболисту «Ахмата» должны были применить более жёсткие санкции, поскольку он являлся провокатором в этой ситуации. Был и другой вариант: Кукуляк мог просто поговорить с обоими и показать им по горчичнику. У нас же очень любят доставать красную карточку, чем только увеличивают эскалацию», — сказал Шавло RT.

Ранее Руслан Литвинов заявил, что матч с «Ахматом» получился скандальным из-за празднования гола Беришей.

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