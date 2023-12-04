Metaratings: «Локомотив» может купить защитника «Спартака» Джикию зимой

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает Metaratings.ru, на вероятность трансфера могут повлиять несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией тренера.

По информации источника, данные причины могут осложнить процесс переговоров по Джикии.

Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.