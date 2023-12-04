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Горшков считает, что «Зенит» ищет замену Кержакову из-за его возраста

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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал ошибку голкипера Михаила Кержакова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».
Горшков считает, что «Зенит» ищет замену Кержакову из-за его возраста
  • РИА Новости

«Михаил — очень опытный и надёжный вратарь, который провёл немало матчей в своей карьере. Однако вопрос о его замене уже не раз вставал перед руководством «Зенита». Мы видели, как в команде пробовали рассматривать других игроков на эту позицию, но Кержаков продолжает выходить в основном составе, а значит, является лучше своих конкурентов. Тем не менее в клубе наверняка не прекратили разговоры о нём, но не из-за ошибок, а из-за возраста. Но, повторюсь, Миша продолжает подтверждать, что он является первым номером на данный момент», — заявил Горшков RT.

Ранее Горшков прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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