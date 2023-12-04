Горшков: удача помогла «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Считаю, что «Локомотив» заслуженно одержал победу в матче с «Зенитом». Однако нельзя не отметить, что удача была на их стороне в этой игре. С её помощью они забили свой первый гол, да и второй тоже не был абсолютно логичным. Что касается петербуржцев, они выглядели достаточно неплохо, особенно после первого пропущенного мяча.

«Зенит» сумел забрать инициативу, а бразильские легионеры вели неплохую комбинационную игру, хотя условия на поле были для них не совсем привычными. Казалось, «Зенит» сможет одержать победу после того, как ему удалось сравнять счёт, но второй пропущенный мяч сильно воодушевил железнодорожников. Это был красивый гол, но не без удачного стечения обстоятельств. Для сине-бело-голубых он стал неожиданностью, после которой пришлось идти вперёд и раскрываться», — сказал Горшков RT.

Он также оценил шансы «Зенита» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ после двух поражений в матчах с «Локомотивом».

«Не думаю, что поражения именно в этих матчах лишат «Зенит» чемпионства в конце сезона. Но команде крайне важно не проигрывать в следующих играх. Большого отрыва от «Краснодара» пока нет, и вся основная борьба за золото ещё впереди», — подчеркнул экс-игрок сборной России.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом».