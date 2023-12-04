RT в Telegram
Подпишись

Колосков назвал хамством слова Карпина после матча между ЦСКА и «Ростовом»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о критике тренера «Ростова» Валерия Карпина в адрес судей после матча 17-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Дело не в том, какие команды Карпин возглавляет, дело в его манере поведения. Конечно, она недостойная. Я покритиковал Галактионова за несдержанность, а это же просто самое настоящее хамство. Так поступать нельзя, тем более что он не знает, кто принял это решение», — цитирует Колоскова РИА Новости. 

Встреча между «Ростовом» и ЦСКА прошла в условиях сильного снегопада. После матча Карпин раскритиковал решение арбитра провести матч в непогоду и заявил: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»

Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), специалиста могу дисквалифицировать на 2—4 матча и применить к нему штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

Матч завершился победой армейцев со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что Карпин за оскорбления в адрес судей матча с ЦСКА может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх игр Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить