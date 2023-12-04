E Gool: «Коринтианс» арендует футболиста «Зенита» Ренана

Бразильский «Коринтианс» арендует защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана.

20-летний футболист уже дал согласие на трансфер, сообщает E Gool.

По информации СМИ, «Зенит» не сможет получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, из-за чего клубы рассматривают вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».

В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в восьми матчах за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями. Контракт защитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Ранее главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном трансфере Ренана.