Бивол заявил, что его бой с Бетербиевым прописан в контракте
- РИА Новости
«Когда мы подписывали контракт с RCC, одним из наших желаний было то, чтобы нам сделали бой с Бетербиевым. И это было прописано в контракте», — цитирует боксёра Metaratings.
32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.
38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.
Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.