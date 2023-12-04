Бивол заявил, что его бой с Бетербиевым прописан в контракте

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол прокомментировал возможный поединок с Артуром Бетербиевым.

«Когда мы подписывали контракт с RCC, одним из наших желаний было то, чтобы нам сделали бой с Бетербиевым. И это было прописано в контракте», — цитирует боксёра Metaratings.

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все — нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее менеджер Бивола сообщил, что поединок с Бетербиевым может состояться в 2024 году.