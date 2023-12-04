Алаев: считаю, что матч ЦСКА — «Ростов» лучше было перенести, но у РПЛ нет такого права
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«Игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было бы перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи», — цитирует Алаева СЭ.
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.
Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.
ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.
Василий Уткин заявил, что в РПЛ матчи проводятся в снегопад из-за подписок на телевидении.