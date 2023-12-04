Алаев: считаю, что матч ЦСКА — «Ростов» лучше было перенести, но у РПЛ нет такого права

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал проведение матча 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» в условиях сильного снегопада.

«Игра состоялась согласно календарю, матч был показан в эфире, никто травму не получил. Я считаю, что лучше было бы перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи», — цитирует Алаева СЭ.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Василий Уткин заявил, что в РПЛ матчи проводятся в снегопад из-за подписок на телевидении.