Джикия — о поражении «Спартака» от «Ахмата»: хочется извиниться перед фанатами

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия дал понять, что игроки сильно сожалеют в связи с поражением в Грозном от «Ахмата» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

«Проиграли сегодня, прекрасно понимаем это. Хочется извиниться перед болельщиками, которые приехали сегодня сюда. Что касается результата, то он не получился. Не реализовали в первом тайме свои моменты. Во втором тайме игра перевернулась, пропустили второй гол и не смогли победить», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).