Губерниев — о красной карточке Абаскалю: надо держать нервы в узде

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль должен контролировать свои эмоции.

«Абаскаль нарушил правила и понёс наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надёжными, чтобы страна была спокойна», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, 34-летний испанский специалист нервничает, поскольку «Спартак» пока находится «в роли догоняющего». При этом он считает, что Абаскаль сохранит пост главного тренера в «Спартаке».

«Он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории», — добавил Губерниев.

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бернард Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).