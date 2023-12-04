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Кукуляк отказался отвечать на вопрос, почему не удалил Беришу

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Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России по футболу в Грозном между местным «Ахматом» и московским «Спартаком» Евгений Кукуляк высказался об инциденте с полузащитником Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Ребят, вы не слышите, что ли?» — цитирует Кукуляка «Спорт-Экспресс».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.

«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.

Ранее сообщалось, что арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).

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