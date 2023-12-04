Кукуляк отказался отвечать на вопрос, почему не удалил Беришу
«Ребят, вы не слышите, что ли?» — цитирует Кукуляка «Спорт-Экспресс».
«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. После первого гола Бериша подбежал к скамейке запасных и сделал подкат рядом с Абаскалем. После этого главный тренер красно-белых толкнул косовара и был удалён. По итогам эпизода Бериша получил предупреждение.
«Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. «Ахмат» (16) занимает 13-ю позицию.
Ранее сообщалось, что арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).