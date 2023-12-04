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Джикия считает, что отсутствие Абаскаля может сказаться в игре с «Крыльями Советов»

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия считает, что отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля может повлиять на футболистов в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».

«Но есть другие люди — большой штаб. И все прекрасно понимают, что Гильермо будет как минимум до стартового свистка с командой, а потом уже всё будет зависеть от нас, тех, кто будет в игре», — цитирует Джикию «Чемпионат».

При этом чемпион России в составе «Спартака» подчеркнул, что «глобально есть связь, подсказки, рация, куча всего, что можно применить и быть максимально близко с командой».

«В команде все понимают, что впереди игра с Самарой, которую нужно выиграть, опять же, если игра состоится, разные темы ходят», — заключил Джикия.

«Спартак» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (29) располагаются на третьей позиции. Игра 18-го тура пройдёт 9 декабря на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче 17-го тура с грозненским «Ахматом» за нарушение регламента Российской премьер-лиги (РПЛ).

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