Митрофанов: РФС не может переносить матчи РПЛ, менять регламент за час до игры

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о взаимодействиях с Российской премьер-лигой (РПЛ) по вопросам изменений в календаре чемпионата.

«Есть регламент, который готовила РПЛ, там изложены все условия, когда матч может быть проведён, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента. Возможно он несовершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Немногим ранее на телеканале сообщили, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог позвонить Митрофанову и попросить перенести матч 17-го тура с ЦСКА, а РФС, в свою очередь, не захотел переносить игру.

Ранее сообщалось, что РПЛ будет обзванивать клубы с предложением перенести 18-й тур на весну.