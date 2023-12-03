Черданцев: РПЛ будет обзванивать клубы с предложением перенести 18-й тур на весну

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев сообщил, что руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) может перенести матчи 18-го тура национального чемпионата на начало весны 2024 года.

«Следующий тур РПЛ могут полностью перенести на весну из-за аномальных морозов в центральной России: завтра лига будет обзванивать все клубы, чтобы услышать мнения — решение будет до вечера вторника», — заявил в эфире Черданцев в эфире «Матч ТВ».

По его словам, если «большинство клубов откажется, проведут все матчи, кроме игр в Москве и Воронеже».

Встречи 18-го тура должны состояться 8—10 декабря. Потом последует пауза в чемпионате до марта.

Ранее сообщалось, что «Ростов» не может вылететь из Москвы после матча с ЦСКА из-за снегопада.