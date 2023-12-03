«Ростов» не может вылететь из Москвы после матча с ЦСКА из-за снегопада

«Ростов» столкнулся в Москве с логистическими проблемами после матча 17-го тура чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА.

«Насколько мы знаем, «Ростов» вылететь из Москвы не может, потому что снегопад и аэропорты не работают», — заявил в эфире «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее в Росавиации сообщали, что аэропорты столичного региона работают штатно на фоне снегопада.