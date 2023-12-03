Тренер «Ахмата» Ромащенко: через трудные матчи рождается команда

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко после матча 17‑го тура чемпионата России со «Спартаком» поблагодарил футболистов за старание.

«Я поздравлю не только команду, руководство, но и болельщиков, которые оказали нам сумасшедшую поддержку. Это давало дополнительные силы команде. Рады, что взяли три очка, но работы предстоит очень много. Через такие трудные победы рождается или перерождается команда», — цитирует Ромащенко «Матч ТВ».

«Ахмат» прервал свою девятиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз коллектив Мирослава Ромащенко 2 сентября обыграл екатеринбургский «Урал».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку.

Ранее «Спартак» проиграл в Грозном в РПЛ впервые с 2015 года.