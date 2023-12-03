«Спартак» проиграл в Грозном в РПЛ впервые с 2015 года

Московский «Спартак» потерпел поражение в Грозном от «Ахмата» в чемпионате России по футболу впервые с 2015 года.

Тогда красно-белых тренировал Дмитрий Аленичев.

«Ахмат» прервал свою девятиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последний раз коллектив Мирослава Ромащенко 2 сентября обыграл екатеринбургский «Урал».

«Спартак» проиграл «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата России. В составе красно-белых отличился Антон Зиньковский (44-я минута). У грозненской команды мячи забили Гамид Агаларов (34-я) и Светослав Ковачев (48-я). На 35-й минуте матча арбитр показал Абаскалю красную карточку.

«Спартак» расположился на седьмом месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 27 очками. У «Ахмата» 13-е место и 16 очков.

Ранее стало известно, что спровоцировало Абаскаля напасть на игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.