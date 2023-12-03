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В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев считает, что главный арбитр матча 17-го тура ЦСКА — «Ростов» Рафаэль Шафеев поступил правильно, не отменив игру из-за снегопада.
В РФС объяснили, почему арбитр Шафеев не стал переносить матч ЦСКА — «Ростов»
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Арбитр, принимая решения о проведении матча, оценивает безопасность игры на поле для футболистов и фактическую возможность проведения матча. Оценка потенциальной зрелищности матча, влияние условий игры на тактику команд, привлекательность телекартинки и другие подобные факторы не входят в компетенцию арбитра», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, погодные условия в матче «Балтика» — «Спартак» принципиально не отличались от встречи ЦСКА — «Ростов». Он также подчеркнул, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не обращались в РФС с предложениями «внести изменения в существующую практику».

«Возможно, сейчас такая дискуссия возникнет, и совместно с лигой и клубами нам удастся выработать оптимальный механизм действий в данных ситуациях. Но я считаю неправильным, чтобы судья принимал решение на основании эстетической составляющей матча», — добавил Каманцев.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев. В составе победителей отличились Фёдор Чалов и Виктор Мендес.

Отметим, что матч прошёл в условиях сильного снегопада, который обрушился на Москву 3 декабря.

ЦСКА набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. У «Ростова» 20 очков и десятая позиция.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков пошутил, что на матч с «Ростовом» можно было выходить в валенках.

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