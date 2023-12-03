Тикнизян — о голе «Зениту»: в динамике всё выглядело очень быстро

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал исход игры 17-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Свой гол ещё не пересматривал, но в динамике всё выглядело очень быстро. Когда Артём Дзюба отдавал мне передачу, я вспомнил игру с «Уралом». Тогда Изидор отдавал на меня точно такой же пас, и сегодня я решил пробить так же», — заявил игрок сборной Армении RT.

Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова. В составе железнодорожников мячи забили Максим Глушенков и Наир Тикнизян. У петербургской команды отличился Матео Кассьерра, также на свой счёт автогол записал Михаил Кержаков.

«Локомотив» располагается с 28 очками на седьмой строчке турнирной таблицы. «Зенит» (33) опустился на второе место. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (35).

Ранее Тикнизян заявил, что в матче с «Зенитом» поле было в отличном состоянии.