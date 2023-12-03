Непомнящий считает, что формат «весна — осень» позволит клубам РПЛ увеличить свои доходы

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий ответил на вопрос о текущем календаре проведения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я давно говорил, что в РПЛ должны вернуться к системе «весна — осень». Россия является северной страной, можно построить великолепные стадионы и вырастить отличный газон, но с погодой мы ничего сделать не сможем. Футбол — это прежде всего бизнес, надо уметь зарабатывать на нём, а сколько болельщиков сейчас придёт в такую погоду, как на матче ЦСКА и «Ростова»?

Надо создавать комфортные условия для них, летом у нас всё для этого есть, но наши команды отдыхают полтора месяца. Хотя сейчас у нас даже нет еврокубков и никакого смысла в синхронизации с Европой нет. Посмотрите на норвежский чемпионат, там сейчас спокойно играют в формате «весна — осень», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий высказался о погодных условиях в матче 17-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Ростова».