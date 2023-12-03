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Непомнящий: переносить матч ЦСКА — «Ростов» было нецелесообразно

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием ЦСКА и «Ростова».
Непомнящий: переносить матч ЦСКА — «Ростов» было нецелесообразно
  • РИА Новости

«Переносить этот матч было бы нецелесообразно. Прежде всего, в никуда улетят деньги от продажи телевизионных прав и расходы на рекламу. Во-вторых, для «Ростова» может быть сложно гостить в Москве лишние сутки. Болельщикам тоже может оказаться затруднительно прийти на игру в другой день или успеть к экранам телевизоров для просмотра. К тому же нет гарантий, что погода окажется лучше», — сказал Непомнящий RT.

Ранее Сёмин высказался о погодных условиях в матче с участием ЦСКА и «Ростова». 

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