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Кристина Резцова: провожу каждый старт ради детей

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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, почему участвует в гонках.
Кристина Резцова: провожу каждый старт ради детей
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я провожу каждый старт ради своих детей. Почему я вчера сильно расстроилась? Потому что не смогла принести им цветы и медаль с награждения. Они очень сильно этому радуются. Все победы я посвящаю своим маленьким девочкам», — цитирует Резцову «Матч ТВ»

Спортсменка стала победительницей большого масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12 км за 36 минут 45,7 секунды. Второй стала Анастасия Гришина (+11,6). Замкнула тройку Екатерина Носкова (+37).

Ранее чемпион мира Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.

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