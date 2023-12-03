Кристина Резцова: провожу каждый старт ради детей

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, почему участвует в гонках.

«Я провожу каждый старт ради своих детей. Почему я вчера сильно расстроилась? Потому что не смогла принести им цветы и медаль с награждения. Они очень сильно этому радуются. Все победы я посвящаю своим маленьким девочкам», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Спортсменка стала победительницей большого масс-старта на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Она преодолела дистанцию 12 км за 36 минут 45,7 секунды. Второй стала Анастасия Гришина (+11,6). Замкнула тройку Екатерина Носкова (+37).

Ранее чемпион мира Антон Бабиков рассказал о проблемах с патронами у российских биатлонистов.