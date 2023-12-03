Камоцци: не вижу в Кварацхелии нового Месси или Роналду, но он интересный футболист
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«Хвича очень хороший игрок. Не думаю, что после номинации «Золотого мяча» у него наступит звёздная болезнь или станет каким-то упрямым игроком. Не вижу в нём нового Месси или Роналду, но Хвича очень интересный футболист», — приводит слова Камоцци ODDS.
Также он поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата Италии с «Интером».
«Интер» считается небольшим фаворитом даже на чужом поле. Тем не менее, учитывая, что обе команды не всегда выступают стабильно в обороне, ожидается достаточно результативная игра».
В текущем сезоне Кварацхелия сыграл за команду 17 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Матч 14-го тура Серии А «Наполи» — «Интер» состоится 3 декабря в 22:45 мск.
Ранее Бадри, отец Кварацхелии, рассказал о желании своего сына сыграть за мадридский «Реал».