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Haber: «Спартак» может получить предложение по переходу Промеса от «Фенербахче»

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«Фенербахче» сделает предложение «Спартаку» по трансферу нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Haber: «Спартак» может получить предложение по переходу Промеса от «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации Haber, турецкий клуб планирует усилить атаку в левом фланге. Руководство одобряет вариант с Промесом.

Контракт нападающего с московским клубом автоматически продлится до лета 2025 года, так как он выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за красно-белых 19 игр во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что продление контракта с Промесом важно для «Спартака», он ключевой игрок.

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