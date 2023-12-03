Haber: «Спартак» может получить предложение по переходу Промеса от «Фенербахче»

«Фенербахче» сделает предложение «Спартаку» по трансферу нидерландского нападающего Квинси Промеса.

По информации Haber, турецкий клуб планирует усилить атаку в левом фланге. Руководство одобряет вариант с Промесом.

Контракт нападающего с московским клубом автоматически продлится до лета 2025 года, так как он выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в текущем сезоне.

В сезоне-2023/24 футболист провёл за красно-белых 19 игр во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что продление контракта с Промесом важно для «Спартака», он ключевой игрок.