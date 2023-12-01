Комбаров: продление контракта с Промесом важно для «Спартака», он ключевой игрок

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением об автоматическом продлении контракта нападающего Квинси Промеса с красно-белыми до лета 2025 года.

«Продление контракта с Квинси важно и для команды, и для него самого. Он ключевой игроке. В этом сезоне он пока не так хорош, но ещё докажет свою важность», — цитирует Комбарова Metaratings.ru.

По информации источника, контракт нападающего с клубом автоматически продлится до лета 2025 года, так как Промес выполнил условия по проведению не менее 60% официальных матчей за «Спартак» в текущем сезоне.

В текущем сезоне футболист провёл за красно-белых 19 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался касательно продления контракта с Промесом.