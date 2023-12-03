Женские стоны были слышны во время жеребьёвки Евро-2024

Во время жеребьёвки чемпионата Европы 2024 года по футболу в Гамбурге (Германия) произошёл инцидент.

В зале, где проходила церемония, были слышны громкие женские стоны. Мероприятие не прервали, ведущие с улыбками на лицах продолжили работу.

УЕФА не выпустил официального заявления по данному инциденту. В сети предположили, что причиной ситуации послужил взлом трансляции.

Напомним, что Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся в Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Дортмунде. В плей-офф турнира выйдут занявшие в группах первое и второе места сборные, а также четыре лучшие команды, которые завершат групповой турнир на третьих местах.

Финал турнира состоится на «Олимпиаштадион» в Берлине.

Ранее Роберто Мартинес заявил, что верит в победу Португалии на Евро-2024.