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Мартинес заявил, что верит в победу Португалии на Евро-2024

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.
Мартинес заявил, что верит в победу Португалии на Евро-2024
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника. В турнире участвуют 24 сильные команды. Но мы верим в то, что сможем повторить достижение 2016 года и снова выиграть его», — цитирует Мартинеса A Bola.

Согласно жеребьёвке сборная Португалии на турнире сыграет в группе F с командами Турции, Чехии и с победителем стыкового Пути C. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Напомним, что Португалия является победителем Евро-2016.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес высказал своё мнение о нападающем Криштиану Роналду.

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