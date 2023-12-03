Мартинес заявил, что верит в победу Португалии на Евро-2024
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«Наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника. В турнире участвуют 24 сильные команды. Но мы верим в то, что сможем повторить достижение 2016 года и снова выиграть его», — цитирует Мартинеса A Bola.
Согласно жеребьёвке сборная Португалии на турнире сыграет в группе F с командами Турции, Чехии и с победителем стыкового Пути C. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Напомним, что Португалия является победителем Евро-2016.
Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес высказал своё мнение о нападающем Криштиану Роналду.