Мартинес заявил, что верит в победу Португалии на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года.

«Наша сила — в раздевалке. Мы не зависим от соперника. В турнире участвуют 24 сильные команды. Но мы верим в то, что сможем повторить достижение 2016 года и снова выиграть его», — цитирует Мартинеса A Bola.

Согласно жеребьёвке сборная Португалии на турнире сыграет в группе F с командами Турции, Чехии и с победителем стыкового Пути C. Турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Напомним, что Португалия является победителем Евро-2016.

Ранее сообщалось, что Роберто Мартинес высказал своё мнение о нападающем Криштиану Роналду.