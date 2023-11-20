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Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказал своё мнение о нападающем команды Криштиану Роналду.
Мартинес: трудно объяснить, как 38-летний Роналду испытывает голод 18-летнего игрока
  • AP
  • © Armin Durgut

«Мне трудно объяснить, как игрок, которому 38 лет, испытывает голод 18-летнего футболиста. Это сила, которой он заражает остальных в раздевалке», — цитирует Мартинеса A Bola.

Накануне Португалия обыграла Исландию в матче десятого тура группового этапа. Встреча завершилась со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Мартинеса одержали десять побед в турнире, набрав максимальные 30 очков.

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард назвал Роналду лучшим футболистом в истории.

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