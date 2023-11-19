Джеррард назвал Роналду лучшим футболистом в истории

Главный тренер «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард высказался о влиянии нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду на футбол в Саудовской Аравии.

«Думаю, переход Роналду — лучшего футболиста в истории — был огромным шагом. Криштиану по-прежнему многое может дать футболу. Шесть месяцев я наблюдал за его игрой издалека, следил за результатами и смотрел обзоры матчей. Думаю, с тех пор о чемпионате Саудовской Аравии заговорили абсолютно все», — приводит слова Джеррарда сайт чемпионата Саудовской Аравии.

Тренер отметил, что после перехода 38-летнего португальца в «Аль-Наср» последовали и другие крупные трансферы в саудовские клубы.

«Талантливые футболисты присоединялись к клубам из чемпионата Саудовской Аравии. Это совпало с моментом, когда я был без работы и искал новую возможность. Глядя издалека, я был заинтересован. Когда агенты предложили пару вариантов в этом регионе, я был рад изучить их», — сказал он.

В нынешнем сезоне Роналду забил 16 мячей и отдал девять результативных передач в 17 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, забившим десять мячей за сборную в 38 лет.