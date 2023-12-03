«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Осасуной» в Примере

«Реал Сосьедад» сыграл вничью в гостях с «Осасуной» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне завершилась со счётом 1:1.

В составе коллектива из Сан-Себастьяна мяч забил Умар Садик (41-я минута). Арсен Захарян вышел на поле на 16-й минуте и был заменён на 88-й. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.

В команде с подножия Западных Пиренеев отличился Мой Гомес (2-я).

«Реал Сосьедад» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Осасуна» (15) располагается на 14-й позиции.

Ранее Сергей Силкин заявил, что «Реал Сосьедад» ждёт от Захаряна яркой игры.