«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Осасуной» в Примере
Игра на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне завершилась со счётом 1:1.
В составе коллектива из Сан-Себастьяна мяч забил Умар Садик (41-я минута). Арсен Захарян вышел на поле на 16-й минуте и был заменён на 88-й. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.
В команде с подножия Западных Пиренеев отличился Мой Гомес (2-я).
«Реал Сосьедад» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Осасуна» (15) располагается на 14-й позиции.
Ранее Сергей Силкин заявил, что «Реал Сосьедад» ждёт от Захаряна яркой игры.