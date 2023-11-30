Силкин: «Реал Сосьедад» ждёт от Захаряна яркой игры, чтобы заработать на его продаже
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«Арсен начинает выглядеть всё увереннее в последних матчах «Реал Сосьедад». Количество его ошибок уменьшилось, а точность в передачах улучшилась. Он начинает понимать, что команда не будет ставить его в стартовый состав только за красивые глаза», — сказал тренер RT.
По его мнению, в «Реал Сосьедад» хотят раскрыть талант россиянина, чтобы позднее продать его в более сильный клуб.
«Прежде всего тут стоит говорить не о самом Арсене, а о желании «Реал Сосьедад» заработать на нём деньги: футбол — это бизнес. От Захаряна ждут яркой игры в каждом матче, но ему важно и самому показывать свои лучшие качества, чтобы рассчитывать на дальнейшее развитие своей карьеры в таком случае», — добавил он.
Ранее Силкин заявил, что текущий формат Кубка России приведёт к потере игрового тонуса у команд весной.