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Силкин: текущий формат Кубка России приведёт к потере игрового тонуса у команд весной

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на критику нынешнего формата Кубка России из-за паузы между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ.
Силкин: текущий формат Кубка России приведёт к потере игрового тонуса у команд весной
  • Gettyimages.ru

«Такая затяжная пауза приведёт к тому, что команды за три месяца растеряют игровой тонус и у них всё начнётся с чистого листа. Не стоит забывать и то, что матчи проводят для зрителей, но созданы ли сейчас все нужные условия для болельщиков, чтобы они не мёрзли на стадионах в холодную погоду?» — заявил Силкин RT.

Также специалист высказал мнение, что зимнее трансферное окно может повлиять на весенние выступления команд в РПЛ и Кубке России.

«Трансферное окно тоже может сказаться на результатах команд. Если «Зенит» способен спокойно пережить уход ряда игроков и набрать новых такого же уровня, чтобы продолжить борьбу за трофеи, то что могут сделать другие коллективы? Это будет большая проблема для них», — добавил он.

Ранее заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец высказал мнение о том, что паузы вредят российскому футболу и необходимо вернуться к системе «весна — осень».

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