Бышовец: паузы вредят российскому футболу, необходимо вернуться к системе «весна — осень»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что московское «Динамо» составит конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» и «Краснодару» в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Марцел Личка наконец адаптировался в клубе. Это мы можем наблюдать по последним двум играм «Динамо». Что с ЦСКА, что с «Зенитом» результат принесли правильные замены и хорошее взаимопонимание футболистов на поле, которые, отмечу, ещё и отлично двигались весь матч. То есть тренер добился того, о чём говорил, когда только пришёл в клуб. Бело-голубые стали играть в красивый атакующий футбол. А с недавних пор появилась ещё и стабильность в обороне. Здесь надо отдать должное Фабиану Бальбуэне», — заявил Бышовец RT.

При этом тренер выразил опасения, что динамовцы могут растерять темп из-за паузы в РПЛ и Кубке России.

«Личке будет очень сложно сохранить эту стабильность, которая достигалась все эти месяцы. Вот именно поэтому я критикую систему «осень — весна». При ней идёт деградация всего российского футбола. Поэтому считаю целесообразным вернуться к старой системе и играть в нормальную погоду, а не расчищать снег и тратить время на паузы, которые вредят нашему футболу. При схеме «весна — осень» российские игроки добились большего, чем после перехода на новую модель», — сказал он.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев назвал разговорами в пользу бедных критику формата Кубка России.