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Газзаев назвал разговорами в пользу бедных критику формата Кубка России

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на критику нынешнего формата Кубка России из-за паузы между первым и вторым матчами 1/4 финала Пути РПЛ.
Газзаев назвал разговорами в пользу бедных критику формата Кубка России
  • РИА Новости

«Формат Кубка России устроен довольно неплохо. На турнире играет большое количество команд из разных лиг, и теперь он полностью оправдывает своё название. Что касается критики из-за того, что первый и второй матчи проходят с разницей в три с половиной месяца, то всё это разговоры в пользу бедных. Кубок России стараются сделать аналогом Лиги чемпионов и Лиги Европы. Единственная разница в том, что в еврокубках команды играют ранней весной после выхода из группы.

Прежде всего тренеры должны давать результат, а не списывать свои неудачи на календарь и рассуждать о целесообразности формата соревнования. Пауза между матчами и зимнее трансферное окно дают им возможность подумать о допущенных ошибках в первом круге РПЛ и скорректировать планы по реализации своих задач на сезон. Если они действительно хотят достигнуть успеха и претендуют на победу в Кубке России, то воспользуются ей с умом», — сказал Газзаев RT.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой то, что ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут через четыре месяца после первых матчей..

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