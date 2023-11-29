Карпин назвал катастрофой то, что ответные матчи Кубка России пройдут через четыре месяца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал паузу между первой и ответной играми в рамках 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Катастрофа. Почему? Потому что три с половиной месяца пройдёт. Что здесь непонятного?» — цитирует Карпина Sport24.

Сегодня «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт 12 марта 2024 года.

Ранее Сергей Семак заявил, что футболистам в морозную погоду не так хорошо даётся короткий пас.