Карпин назвал катастрофой то, что ответные матчи Кубка России пройдут через четыре месяца
- РИА Новости
«Катастрофа. Почему? Потому что три с половиной месяца пройдёт. Что здесь непонятного?» — цитирует Карпина Sport24.
Сегодня «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА в рамках первого матча 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Игра между командами завершилась со счётом 1:1. Ответная встреча пройдёт 12 марта 2024 года.
Ранее Сергей Семак заявил, что футболистам в морозную погоду не так хорошо даётся короткий пас.