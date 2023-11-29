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Семак: футболистам в морозную погоду не так хорошо даётся короткий пас

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» команды сыграли в осторожный футбол.
Семак: футболистам в морозную погоду не так хорошо даётся короткий пас
  • Gettyimages.ru

«Зимний футбол присутствовал. Обе команды старались играть осторожнее, использовать ошибки, пространство», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Динамо» было достаточно атакующих игроков, как и у «Зенита».

«Так получилось, что мы сегодня ошиблись, и «Динамо» наказало нас за действия, а мы не смогли победить», — добавил Семак.

Встреча в Москве на стадионе им. Льва Яшина завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды. Единственный гол в матче забил Фёдор Смолов. На 70-й минуте с поля был удалён Хорхе Карраскаль, получивший две жёлтые карточки.

Ответная игра пройдет 12 марта.

Ранее сообщалось, что Антон Шунин сравнялся со Львом Яшиным по количеству матчей за «Динамо».

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