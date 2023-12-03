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Кузьмичёв: «Спартак» способен бороться за чемпионство в РПЛ

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Бывший заместитель генерального директора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв рассказал, за счёт чего команда Гильермо Абаскаля способна вернуться в реальную борьбу за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Думаю, они и за чемпионство могут побороться, но всё будет зависеть от самого «Спартака». Если они стабилизируют игру, то могут бороться за самые высокие места. Состав нынешнего «Спартака» это точно позволяет», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам 16 туров с 27 очками занимает четвёртое место в таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (33).

Ранее Дмитрий Комбаров заявил, что продление контракта с Промесом важно для «Спартака», он ключевой игрок.

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