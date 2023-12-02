Агент Кассьерры сообщил, что Матео готов сыграть с «Локомотивом»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, сообщил, что его клиент будет готов принять участие в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Завтра Матео выйдет на поле. Он будет готов сыграть несколько минут», — цитирует Петропулоса Sport24.

Игрок получил травму в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В нынешнем сезоне он провёл 14 игр в чемпионате и забил 12 мячей. Кассьерра является лидером бомбардирской гонки.

Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел восстановил здоровье и сможет принять участие в матче 17-го тура с «Локомотивом».