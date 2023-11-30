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СЭ: хавбек «Зенита» Вендел готовится к матчу РПЛ с «Локомотивом»

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Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел восстановил здоровье и сможет принять участие в матче 17-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
СЭ: хавбек «Зенита» Вендел готовится к матчу РПЛ с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

26-летний бразильский хавбек наравне с партнёрами готовится к предстоящей встрече, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что к матчу также готовы восстановившиеся после травм форвард Матео Кассьерра, защитник Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Васильев.

«Локомотив» примет «Зенит» на своём поле 3 декабря. Железнодорожники с 25 очками занимают восьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые (33) лидируют в чемпионате.

Вендел пропустил из-за простуды первый матч 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России с московским «Динамо» (0:1).

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Краснодар» и московское «Динамо» смогут навязать петербургской команде серьёзную борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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