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Петржела: «Краснодар» и «Динамо» поборются с «Зенитом» за золотые медали РПЛ

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Краснодар» и московское «Динамо» смогут навязать петербургской команде серьёзную борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Петржела: «Краснодар» и «Динамо» поборются с «Зенитом» за золотые медали РПЛ
  • РИА Новости

«Я думаю, что «Зенит» будет чемпионом, но это будет в упорной борьбе. И даже не только с «Краснодаром», но и с «Динамо». Марцел Личка — очень сильный тренер, который знает, что надо сделать и над чем работать. Что касается дисквалификации Кордобы у «Краснодара», то это никак не повлияет на шансы подопечных Владимира Ивича. Если команда стоит на одном игроке, то это катастрофа! Хорошая и мощная команда не может настолько сильно зависеть от игры одного футболиста. Я думаю, что и в следующем году снова «Зенит» будет чемпионом, но опять же полагаю, что в упорной борьбе, а не по сценарию предыдущего сезона», — заявил Петржела RT.

Ранее Алексей Игонин высказал мнение, что у петербургской команды нет конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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