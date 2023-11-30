Игонин: золотые медали игрокам «Зенита» можно было вручать ещё в начале сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что у петербургской команды нет конкурентов в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Зениту» ещё в начале чемпионата можно было вешать на шею золотые медали. У меня большие сомнения по поводу готовности того или иного клуба конкурировать с петербуржцами за первое место. Если «Зенит» по итогу не станет чемпионом, то только из-за собственных неудачных действий. От его конкурентов не так много зависит — «Зенит» может проиграть только сам себе.

Дисквалификация Кордобы? Наказание для одного игрока не меняет расстановки сил всего чемпионата. Говорить так было бы просто смешно: речь даже не о команде, а об одном игроке! Нет никакого смысла одно увязывать с другим», — заявил Игонин RT.

Ранее сообщалось, что Бородюк считает, что «Краснодар» и московское «Динамо» способны конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом» за золотые медали РПЛ.