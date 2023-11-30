RT в Telegram
Подпишись

Игонин: золотые медали игрокам «Зенита» можно было вручать ещё в начале сезона РПЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что у петербургской команды нет конкурентов в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игонин: золотые медали игрокам «Зенита» можно было вручать ещё в начале сезона РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Зениту» ещё в начале чемпионата можно было вешать на шею золотые медали. У меня большие сомнения по поводу готовности того или иного клуба конкурировать с петербуржцами за первое место. Если «Зенит» по итогу не станет чемпионом, то только из-за собственных неудачных действий. От его конкурентов не так много зависит — «Зенит» может проиграть только сам себе.

Дисквалификация Кордобы? Наказание для одного игрока не меняет расстановки сил всего чемпионата. Говорить так было бы просто смешно: речь даже не о команде, а об одном игроке! Нет никакого смысла одно увязывать с другим», — заявил Игонин RT.

Ранее сообщалось, что Бородюк считает, что «Краснодар» и московское «Динамо» способны конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом» за золотые медали РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить