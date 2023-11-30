Бородюк: «Краснодар» и «Динамо» будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что «Краснодар» и московское «Динамо» способны конкурировать с санкт-петербургским «Зенитом» за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, уровень конкуренции в нынешнем чемпионате останется высоким. Полагаю, что «Краснодар» и «Динамо» до последнего будут бороться с «Зенитом» за чемпионство. Дисквалификация Кордобы? Многие говорят, что «Зенит» — чемпион текущего сезона, но футбол всё покажет. Да, по подбору исполнителей и другим футбольным компонентам петербуржцы являются фаворитом, но, повторюсь, южане и бело-голубые способны до самого финиша конкурировать с подопечными Сергея Семака», — заявил Бородюк RT.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал номинацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на премию лучшему молодому игроку РПЛ 2023 года — «Первая пятёрка».