Силкин: «Динамо» нужен сыгранный костяк игроков, чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал номинацию нападающего бело-голубых Константина Тюкавина на премию лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) 2023 года — «Первая пятёрка».

«Номинация Тюкавина на премию «Первая пятёрка» ещё не говорит о том, что он её выиграет. Но сейчас он действительно находится в очень хорошей форме, и вчера Константин провёл отличный матч против «Зенита». В РПЛ не так много таких нападающих, которые способны занимать правильную позицию для получения мяча, как это делает Костя», — сказал Силкин RT.

Тренер также ответил на вопрос о будущем Тюкавина в «Динамо».

«Если «Динамо» ставит перед собой чемпионские задачи, им надо собирать игроков. Что делает «Зенит»? Скупает лучших футболистов, которые играют в РПЛ, учитывая легионеров, и за счёт этого пять лет подряд находится на ведущих ролях в чемпионате. Уровень их футбола только растёт. У бело-голубых пока нет костяка в команде, Костя мог бы стать нужным стержнем, но, если руководство действительно рассматривает вариант отпустить его, о чём тогда тут говорить?» — добавил он.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, можно ли поздравить санкт-петербургский «Зенит» с чемпионством в РПЛ после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча.