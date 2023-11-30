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Гаджиев: преждевременно называть «Зенит» чемпионом России по футболу

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, можно ли поздравить санкт-петербургский «Зенит» с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча.
Гаджиев: преждевременно называть «Зенит» чемпионом России по футболу
  • РИА Новости

«Назвать «Зенит» чемпионом можно будет только тогда, когда петербуржцы выиграют чемпионат. Сейчас этого делать нельзя. Но я действительно полагаю, что команда с берегов Невы является главным фаворитом первенства. Шансы сине-бело-голубых на золотые медали как были самыми высокими в РПЛ на протяжении последних пяти лет, так и остались, и дело не в дисквалификации Кордобы. Самая главная причина успеха «Зенита» — высокий игровой потенциал футболистов, который выше, нежели у конкурентов», — заявил Гаджиев RT.

Также специалист назвал условие, при котором другие команды РПЛ могут составить «Зениту» и «Краснодару» конкуренцию.

«Конкурентам петербуржцев и краснодарцев необходимо выйти на другой уровень готовности — только в этом случае будет реально по-настоящему навязать борьбу за чемпионство. Речь не только о хорошем функциональном состоянии спортсменов, но и о точечных и правильных решениях в вопросе комплектования состава. Месси и Мбаппе пригласить не получится, но какие-то позиции усилить всё же возможно», — добавил он.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации Кордобы.

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