Гаджиев: преждевременно называть «Зенит» чемпионом России по футболу

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил, можно ли поздравить санкт-петербургский «Зенит» с чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ) после решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на четыре матча.

«Назвать «Зенит» чемпионом можно будет только тогда, когда петербуржцы выиграют чемпионат. Сейчас этого делать нельзя. Но я действительно полагаю, что команда с берегов Невы является главным фаворитом первенства. Шансы сине-бело-голубых на золотые медали как были самыми высокими в РПЛ на протяжении последних пяти лет, так и остались, и дело не в дисквалификации Кордобы. Самая главная причина успеха «Зенита» — высокий игровой потенциал футболистов, который выше, нежели у конкурентов», — заявил Гаджиев RT.

Также специалист назвал условие, при котором другие команды РПЛ могут составить «Зениту» и «Краснодару» конкуренцию.

«Конкурентам петербуржцев и краснодарцев необходимо выйти на другой уровень готовности — только в этом случае будет реально по-настоящему навязать борьбу за чемпионство. Речь не только о хорошем функциональном состоянии спортсменов, но и о точечных и правильных решениях в вопросе комплектования состава. Месси и Мбаппе пригласить не получится, но какие-то позиции усилить всё же возможно», — добавил он.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации Кордобы.