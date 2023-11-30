Гаджиев: преждевременно называть «Зенит» чемпионом России по футболу
- РИА Новости
«Назвать «Зенит» чемпионом можно будет только тогда, когда петербуржцы выиграют чемпионат. Сейчас этого делать нельзя. Но я действительно полагаю, что команда с берегов Невы является главным фаворитом первенства. Шансы сине-бело-голубых на золотые медали как были самыми высокими в РПЛ на протяжении последних пяти лет, так и остались, и дело не в дисквалификации Кордобы. Самая главная причина успеха «Зенита» — высокий игровой потенциал футболистов, который выше, нежели у конкурентов», — заявил Гаджиев RT.
Также специалист назвал условие, при котором другие команды РПЛ могут составить «Зениту» и «Краснодару» конкуренцию.
«Конкурентам петербуржцев и краснодарцев необходимо выйти на другой уровень готовности — только в этом случае будет реально по-настоящему навязать борьбу за чемпионство. Речь не только о хорошем функциональном состоянии спортсменов, но и о точечных и правильных решениях в вопросе комплектования состава. Месси и Мбаппе пригласить не получится, но какие-то позиции усилить всё же возможно», — добавил он.
Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил мнение, что «Краснодар» не покинет чемпионскую гонку из-за дисквалификации Кордобы.