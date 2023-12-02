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Наумов: Дзюба должен помочь «Локомотиву» обыграть «Зенит» в матче РПЛ

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что с мотивированным нападающим Артёмом Дзюбой столичная команда способна на своём поле переиграть петербургский «Зенит» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Наумов: Дзюба должен помочь «Локомотиву» обыграть «Зенит» в матче РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Если Дзюбе удастся показать свою игру, тогда у «Локомотива» есть шансы на победу. Тем более у него будет запредельная мотивация на «Зенит». Если закроют Дзюбу полностью, тогда, конечно, придётся трудно», — цитирует Наумова Metaratings.

Он подчеркнул, что бывший форвард «Зенита» — очень важная фигура для «Локо».

«Игра с ним и без него — это совсем разные игры. Всё будет зависеть от того, как построит Семак игру именно против Дзюбы», — добавил Наумов.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря на стадионе «РЖД Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Сухой назначен главным арбитром матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит».

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