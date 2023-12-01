Сухой назначен главным арбитром матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»
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Встречу между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» обслужит бригада арбитра Алексея Сухого.
Игра на «РЖД Арене» в Москве состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск.
После 17 туров РПЛ красно-зелёные набрали 25 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на восемь баллов.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отношениях с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.