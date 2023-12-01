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Семак заявил, что у него нет обиды на Дзюбу

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об отношениях с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой перед матчем 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что у него нет обиды на Дзюбу
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Меня не интересует то, что происходит за пределами футбольного поля. У меня нет ни к кому никакой обиды», — приводит слова Семака РИА Новости.

Встреча состоится в воскресенье, 3 декабря, и начнётся в 16:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

В нынешнем сезоне Дзюба забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 18 матчах за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 35-летнего нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Нападающий выступал за петербуржцев с 2015-го по 2022 год.

После 17 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 33 очка и возглавляют турнирную таблицу. Красно-зелёные располагаются на восьмой строчке (25).

Ранее Семак заявил, что у «Зенита» были сложности в атаке в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи».

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