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Германия сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024 по футболу

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Сборная Германии по футболу сыграет в матче открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Шотландии.
Германия сыграет с Шотландией в матче открытия Евро-2024 по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Markus Schreiber

По результатам жеребьёвки, которая прошла в Гамбурге, немецкая сборная попала в группу А. Матч открытия турнира состоится 14 июня в Мюнхене на «Альянц Арене».

С Германией и Шотландией за выход в 1/8 финала также поборются сборные Венгрии и Швейцарии.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля. Игры состоятся в Мюнхене, Берлине, Гамбурге, Кёльне, Штутгарте, Гельзенкирхене, Франкфурте, Лейпциге, Дюссельдорфе, Дортмунде. В плей-офф турнира выйдут занявшие первое и второе места в группах сборные, а также четыре лучшие команды, которые завершат групповой турнир на третьих местах.

Финал турнира состоится на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до участия в квалификации из-за ситуации на Украине. 

Ранее защитник и капитан «Балтики» Иван Остойич высказался о выходе сборной Сербии на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

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