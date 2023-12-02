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FIM продлила санкции в отношении российских мотоциклистов

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Международная мотоциклетная федерация (FIM) приняла решение оставить в силе и продлить санкции в отношении российского спорта.
FIM продлила санкции в отношении российских мотоциклистов
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Milchev

«Внимательно рассмотрев последние заявления МОК и тот факт, что на Украине не было отмечено благоприятного развития ситуации, правление ещё раз подтвердило решения, принятые на внеочередном заседании 5 марта 2022 года», — говорится в заявлении организации.

Вместе с тем Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

При этом МОК пока ещё не прислал официальное приглашение сборной России на Игры-2024.

Ранее президент МОК Томас Бах ответил на вопрос, на какой стадии находится решение организации относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

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